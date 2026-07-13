Небесный «светофор» над вечерней Волгой восхитил саратовцев

Воскресным вечером жители Саратова стали свидетелями редкого оптического явления.

Значительная часть неба на исходе 12 июля была затянута тучами, сквозь которые пробивались солнечные лучи.

Найдя лазейку, свет преломился необычным образом — вместо радуги на пасмурном небе появились три яркие полосы зелёного, жёлтого и красного цветов.

Небесным «светофором» любовались гуляющие у Волги. Многие не удержались и сфотографировали редкое явление, которое исчезло так же внезапно, как и возникло.

Ольга Сергеева