Световые и солнечные столбы наблюдали в морозном небе над Саратовской областью

Поздно вечером и ночью 14 декабря жители Лысогорского района Саратовской области наблюдали световые столбы.

Это оптическое явление возникает в мороз, когда плоские ледяные кристаллы в воздухе отражают свет от наземных источников, образуя вертикальные колонны. Как объяснил в соцсетях заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков, чем сильнее мороз и спокойнее воздух, тем ярче это «зимнее волшебство».

Уже на следующее утро, 15 декабря, в регионе можно было увидеть солнечный столб — другой эффект из группы гало. По словам астронома-любителя Алексея Кулачатова, он образуется при отражении солнечного света от ледяных кристаллов в атмосфере.

Ольга Сергеева