Свидание с женщиной-бомжом обошлось саратовскому пенсионеру в 70 тысяч

34-летнюю жительницу Саратовской области подозревают в краже 70 тысяч рублей у своего 70-летнего знакомого.

Инцидент произошел в Балашове в конце ноября.

По версии следствия, женщина пришла к пенсионеру, они выпили, после чего она услышала, где он хранит деньги, и похитила их. Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую в одном из районов области. Установлено, что она ранее судима, не имеет постоянного места жительства, а украденные средства потратила на продукты и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ольга Сергеева