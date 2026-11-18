Комментарий Павла Островского, иерея, настоятеля храма Святого Великомученика Георгия Победоносца приводят журналисты телеканала Югра:



«Добрые новости или какой-то добрый контент всегда немножечко проигрывать будет. Если это не какая-то история про спасение 100500 котят в Ханты-Мансийске. Поэтому здесь надо набраться смелости и хотя бы время от времени поставить себе какой-то лимит, что мы обязательно каждый день должны сделать 2-3 сюжета или новости какие-то, которые будут касаться только добра, позитива и тому подобного. Пусть даже если это не будет интересно. Другого варианта нет. Хотя оно, конечно, не будет так «залетать», как всякие новости про кошмары, которые прямо подсаживают человека. С утра просыпается — никто не умер, уже скучный день. Всё, неинтересно жить».

В Ханты-Мансийске иерей Павел Островский провёл секцию «Церковь и СМИ». Он — настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в посёлке Нахабино Московской области, телеведущий, автор книг и миссионер.

Разговор прошёл в рамках программы регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений. Участниками секции стали представители окружных СМИ, сотрудники пресс-служб муниципалитетов, студенты.