Мнение жителей узнала съёмочная группа БалТВ. Участниками опроса стали балашовцы разных возрастов — представители как старшего, так и молодого поколения. Журналисты интересовались, читают ли горожане печатные издания, какое место газеты занимают в их жизни и есть ли у районной прессы будущее.

Кстати, в этом году районной газете «Балашовская правда» исполнилось 108 лет. За свою историю газета стала привычным источником информации для нескольких поколений жителей района. Однако сегодня печатным СМИ приходится искать новые способы привлечения читателей и сохранения подписной аудитории.

Редакция «Балашовской правды» использует разные формы работы с аудиторией, чтобы повысить интерес к районной газете и увеличить число подписчиков. Это активное продвижение в социальных сетях, видеосюжеты, прямое общение с жителями, тематические акции и нестандартные информационные проекты.

Одним из таких способов привлечь внимание к печатному изданию и стал уличный опрос. Его провел главный редактор издания Алексей Коннов. Что думают балашовцы о будущем печатной прессы? Готово ли молодое поколение читать газеты? И почему для некоторых жителей районное издание по-прежнему остаётся важным источником информации?

Ответы — в репортаже БалТВ.