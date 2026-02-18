«Т Плюс» поддерживает будущих энергетиков: компания выступила партнером студенческого конкурса сварщиков в Саратове

Работа с молодыми специалистами и сотрудничество с профильными учебными заведениями — одно из ключевых направлений кадровой политики «Т Плюс».

В рамках этой работы компания регулярно участвует в профориентационных мероприятиях, организует практику для студентов и выступает партнером конкурсов профессионального мастерства.

Одним из таких событий стал региональный конкурс по компетенции «Сварочные технологии», прошедший на базе ООО «НАКС-Саратов» (Национальное Агентство Контроля Сварки). Саратовский филиал «Т Плюс» принял участие в соревнованиях в качестве потенциального работодателя для выпускников СУЗов региона.

За звание лучших боролись 11 студентов ведущих учебных заведений Саратова и области: