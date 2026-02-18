«Т Плюс» поддерживает будущих энергетиков: компания выступила партнером студенческого конкурса сварщиков в Саратове

Работа с молодыми специалистами и сотрудничество с профильными учебными заведениями — одно из ключевых направлений кадровой политики «Т Плюс».
В рамках этой работы компания регулярно участвует в профориентационных мероприятиях, организует практику для студентов и выступает партнером конкурсов профессионального мастерства.
Одним из таких событий стал региональный конкурс по компетенции «Сварочные технологии», прошедший на базе ООО «НАКС-Саратов» (Национальное Агентство Контроля Сварки). Саратовский филиал «Т Плюс» принял участие в соревнованиях в качестве потенциального работодателя для выпускников СУЗов региона.
За звание лучших боролись 11 студентов ведущих учебных заведений Саратова и области:
- ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий»;
- ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента»;
- ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»;
- ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический техникум»;
- ФГБОУ ВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.» Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Программа конкурса включала теоретическую и практическую части. По итогам состязаний жюри определило победителей, занявших 1, 2 и 3 места. Все участники получили памятные приветственные подарки от компании «Т Плюс», а призеры — дополнительные призы за высокие результаты.
Сотрудничество энергетиков с учебными заведениями не ограничивается разовыми мероприятиями. На протяжении всего года студенты саратовских колледжей и техникумов проходят практику на производственных предприятиях филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Такое взаимодействие позволяет будущим специалистам получить реальный опыт работы в энергетике, а компании — присмотреться к перспективным кадрам и подготовить профессиональную смену.