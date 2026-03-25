«Т Плюс» проведет проверку теплосетей Саратова красителем

Саратовский филиал «Т Плюс» в Саратове на улице Огородной проверит теплосети с помощью безопасного красителя «Уранин А».

26-27 марта специалисты проведут диагностику квартальных сетей, подключенных к котельной на улице Огородной, 186. Для выявления утечек и случаев несанкционированного использования в теплоноситель будет добавлен специальный маркер – краситель «Уранин А».

Это вещество абсолютно безопасно для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Оно широко применяется в энергетике для диагностики сетей, а также в пищевой промышленности, фармацевтике, медицине и других отраслях.

О предстоящих работах заранее уведомлены все управляющие компании домов и городские профильные структуры.

При обнаружении на улицах или при появлении в кранах окрашенной воды просим жителей позвонить в Тепловую справочную службу по телефону: 8(8452) 24-57-36.

