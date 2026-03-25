В Саратове повышение тарифов на проезд связали с качественным развитием транспорта

Предстоящее изменение стоимости проезда на общественном транспорте прокомментировали эксперты.

Общественники сходятся во мнении, что корректировка тарифов — это вынужденный, но закономерный этап масштабного обновления транспортной системы города.

Эксперт в транспортной отрасли Борис Кайданов назвал пересмотр цен обоснованным шагом в условиях модернизации отрасли. По его словам, обновление тарифов позволит перевозчикам выстроить устойчивую финансовую модель, что напрямую влияет на качество обслуживания пассажиров. Кайданов также отметил положительную динамику: количество жалоб на работу транспорта в последнее время объективно снизилось.

Генеральный директор АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций», депутат областной думы Кирилл Лаврентьев добавил, что за последние годы удалось проделать огромную работу: от обновления материально-технической базы до усиления контроля за перевозчиками. «Удерживать эту планку и продолжать развитие — серьезная задача, реализация которой невозможна без актуализации тарифов», — подчеркнул Лаврентьев.

Оба спикера акцентировали внимание на том, что повышение не будет резким, а все существующие льготы и проездные билеты для жителей сохранятся.

Ольга Сергеева