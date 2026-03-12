«Т Плюс» рекомендует УК и ТСЖ проводить регулировку теплового узла для комфорта жителей

С приходом весенней оттепели Саратовский филиал «Т Плюс» перевел энергообъекты в Саратове, Балакове и Энгельсе на минимально возможный температурный режим — +70 градусов.

Дальнейшее снижение температуры теплоносителя невозможно, так как это напрямую ухудшит качество горячей воды в кранах горожан. Однако, чтобы жители не страдали от духоты в квартирах и не переплачивали за ненужное тепло, одних усилий энергетиков недостаточно: ответственность за комфортную температуру внутри зданий несут управляющие организации.

Энергетики формируют температуру в целом на город и не имеют технической возможности менять её отдельно для каждого дома. Такая возможность есть только внутри здания. Внутри дома отопление регулируется при помощи сужающих устройств, балансировочных кранов или современных систем автоматического регулирования, которые самостоятельно управляют режимами теплопотребления в зависимости от погоды на улице. Если проектом дома сужающие устройства предусмотрены, но фактически не установлены или находятся в неработоспособном состоянии, то до следующего отопсезона их нужно установить или ввести в работу. В будущем это позволит избежать жалоб на «перетопы» весной и осенью.

По законодательству контроль состояния и обслуживание внутридомовых систем отопления является обязанностью управляющих организаций, которые должны выполнять заявки жителей и проводить своевременную регулировку оборудования.