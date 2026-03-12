В правительстве региона обсудили комплексное развитие территорий

Реализация концепции комплексного развития территорий Саратова обсуждалась на совещании под председательством губернатора Романа Бусаргина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участие в заседании также принимали представители строительного блока правительства области, проектировщики, эксперты по формированию современного пространства в городах.

Как было отмечено во время совещания, комплексное развитие территорий — один из главных механизмов, который позволяет решать вопросы переселения граждан из ветхого жилья, предусматривает увеличение градостроительного потенциала областного центра за счет демонтажа аварийных и других не отвечающих современным требованиям комфорта и безопасности объектов. На их месте строятся современные жилые дома, школы, детские сады, поликлиники.

Во время обсуждения вопроса подчеркивалось, что сейчас механизмом КРТ активно интересуются крупные инвесторы и градостроительные компании.

На данный момент в Саратове профильный блок правительства после детального анализа определил свыше 10 площадок, где планомерно могут быть исполнены различные мероприятия по комплексному развитию территорий. Все они представлены потенциальным застройщикам. Интерес к ним проявляют и крупнейшие строительные компании из других регионов.

Сейчас профильное министерство прорабатывает варианты дальнейшего взаимодействия и участия в программе комлексного развития Саратова.

«Комплексное развитие территорий играет стратегическую роль в создании современного облика города, повышает его привлекательность для жителей, туристов, бизнес-сообщества. Этот механизм в первую очередь обеспечивает решение ключевых социально-экономических и градостроительных задач, которые направлены на повышение качества жизни граждан, на долгосрочное и сбалансированное развитие, когда на территориях наряду с жилыми домами возводятся объекты социальной сферы, вся необходимая для людей инфраструктура», — резюмировал губернатор Роман Бусаргин.

