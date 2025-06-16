Телефонные мошенники «из полиции» едва не выманили миллион у саратовской школьницы

Подросток и ее семья из Саратова едва не стали жертвой телефонных аферистов.

В полицию поступило заявление о попытке мошенничества с участием несовершеннолетней. Как сообщили в городском УМВД, 10 июня 14-летняя школьница получила тревожный звонок от неизвестных.

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили девочку, что ее родители якобы участвуют в незаконной деятельности, и им грозит уголовное преследование.

Ребёнка пытались убедить, что необходимо срочно перевести все деньги на «безопасный счет».

Поддавшись панике, подросток сняла 1 миллион рублей из семейных сбережений в одном из гипермаркетов. Планы мошенников сорвал отец девочки, который вовремя заметил пропажу денег.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция предупреждает граждан о необходимости объяснять детям правила финансовой безопасности.