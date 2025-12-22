Тематические бракосочетания: в Саратове молодожены оказались на «кинопремии»

Саратовский Дворец бракосочетаний 20 декабря организовал ночные бракосочетания, стилизованные под кинопремию, под названием «ЗАГС + Кино». Информация об этом размещена в телеграм-канале «МинИнформ64 Z».

В этот вечер Дворец бракосочетаний преобразился: красная ковровая дорожка, постеры фильмов, кинохлопушка и интерьер, напоминающий кинотеатр, создавали атмосферу голливудской церемонии. Тематика «ЗАГС + Кино» сделала каждое бракосочетание уникальным киносъемочным процессом, где молодожены играли главные роли.

В знак особого события, новобрачные вместе со своими близкими оставляли автографы на специальной кинотарелке и получали символическую награду за выдающееся исполнение в их личном фильме о любви.

По словам Юлии Пономаревой, руководителя управления ЗАГС Саратовской области, ночные церемонии бракосочетания стали ежегодной традицией, добавляющей волшебства в торжественный момент. В этом году, благодаря выбранной теме, удалось создать для каждой пары неповторимую, кинематографическую атмосферу сказки.

Дуся Иванова