Только за одну неделю в Саратовской области назначили 3 главврачей психиатрических больниц

Здравоохранение Саратовской области претерпевает серьезные изменения.

В районных больницах меняют руководство.

С 3 марта главврачом Аткарской психиатрической больницы назначена Нина Никитина, сообщил региональный Минздрав.

Выпускница педиатрического факультета СГМУ прошла интернатуру по педиатрии и профпереподготовку по психиатрии и организации здравоохранения. Карьеру начинала участковым педиатром, затем работала психиатром в Центре восстановительной медицины. Позже занимала руководящие должности в детской горбольнице №7 Саратова. До назначения возглавляла оргметодотдел в психиатрической больнице Святой Софии и была и.о. замглавврача по клинико-экспертной работе.

Напомним, незадолго до этого обновилось руководство в психиатрических учреждениях Красноармейска и Вольска.

Ольга Сергеева