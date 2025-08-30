Трамваи сменят маршрут из-за опиловки деревьев в саратовском парке Семенова

Сегодня с 9:00 до 13:00 на территории парка имени Н.Н. Семенова в Саратове будут проводиться работы по санитарной обрезке деревьев.

В это время возможно временное ограничение доступа на отдельные участки парка.

Изменения в работе трамваев:

-Маршрут №10: курсирует от Детского парка:

-Маршрут №11: следует по укороченному маршруту (ул. Осипова – Геологический колледж).

Горожанам рекомендуется планировать маршруты с учетом временных изменений. Работы проводятся для обеспечения безопасности и сохранения зеленых насаждений парка. После завершения опиловки территория будет полностью очищена от спиленных ветвей.