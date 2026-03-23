Третий день подряд в Саратовской области не работает мобильный интернет

В Саратове и регионе несколько дней сохраняются перебои с мобильным интернетом.

Жители областного центра продолжают сообщать о нестабильной работе мобильного интернета. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» читатели, серьезные сложности с доступом к сети наблюдаются с субботы, 22 марта.

В условиях ограничений функционируют ресурсы, включенные в «белый список». Однако, не все и не всегда. С их загрузкой также отмечаются проблемы.

Напомним, для жителей Саратова, Энгельса, Балакова и Балашова работают точки бесплатного Wi-Fi. Но их сеть не может удовлетворить потребности всех саратовцев. Воспользоваться услугой такси можно только по телефонным номерам агрегаторов: с определением локаций возникают сложности, что создает дополнительные трудности. Кроме того, не работает привычный для многих Телеграм. Часть привычных сервисов «висит». Например, саратовцы отмечают сложности со входом в личные кабинеты банков.

Напомним, в ночь на 21 марта над регионом были сбиты беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента в Саратове и Энгельсе оказались повреждены остекления жилых домов, пострадали два человека.

Ольга Сергеева