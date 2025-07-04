Три человека разбились днем в массовом ДТП у саратовской ГЭС

В городе Балаково Саратовской области 4 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Инцидент зарегистрирован около 15:50 в районе ГЭС.

По информации регионального управления ГАИ, в столкновении участвовали автомобили KIA Rio, Omoda и Kia Sportage. В результате аварии пострадали три человека. Точное местонахождение пострадавших в момент ДТП в настоящее время устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые регулируют движение транспорта. Предварительные данные свидетельствуют, что авария произошла в тоннеле. На опубликованных фотографиях видно серьезные повреждения кузовов двух транспортных средств, третий автомобиль на снимки не попал.

Специалисты проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств случившегося. Точные причины ДТП будут названы после завершения процессуальной проверки.