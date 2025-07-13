Три новых Валдая по инициативе Володина назовут именами саратовских героев

Вячеслав Володин в ходе визита в Саратовскую область сообщил о планах присвоить новым судам типа «Валдай» имена выдающихся земляков.

Как отметил спикер Госдумы, первые два теплохода уже носят названия «Саратов – Юрий Гагарин» и «Саратов – Пётр Столыпин», а следующие три будут названы в честь героев Великой Отечественной войны:

«Саратов – Герой Советского Союза генерал Панфилов»,

«Саратов – Герой Советского Союза политрук Клочков»,

«Саратов – Герой Советского Союза лётчик Талалихин».

Спикер Госдумы уточнил, что третий «Валдай» уже собран на нижегородском заводе и проходит испытания.

Этот проект стал возможен благодаря усилиям Володина по возрождению пассажирского речного флота в регионе – спустя 30 лет в Саратовской области вновь запущены скоростные речные перевозки.