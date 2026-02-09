Троих тяжелобольных детей из Саратова доставили санитарной авиацией в Москву

Специалисты санитарной авиации Саратовской областной детской клинической больницы в течение прошедшей недели выполнили три сложных медицинских рейса.

Тяжелобольных детей транспортировали в ведущие столичные клиники для оказания высокотехнологичной помощи.

По данным телеграм-канала медучреждения, все пациенты, среди которых двое 16-летних подростков и 9-летняя девочка, перенесли перелет удовлетворительно. Их состояние во время транспортировки оставалось стабильным.

16-летний юноша с сочетанной травмой после ДТП направлен в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

9-летняя девочка со сложным врожденным пороком сердца доставлена в Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой.

Еще один 16-летний подросток для специализированного лечения транспортирован в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина.

Ранее на этой неделе санитарная авиация больницы уже выполняла экстренный вылет в город Балаково для эвакуации двух несовершеннолетних, пострадавших в аварии. Система медицинской авиации остается критически важным звеном в оказании своевременной помощи детям региона в самых сложных случаях.

Ольга Сергеева