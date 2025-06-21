Участник СВО провел беседу со школьниками о Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Памяти и скорби жители села Великая Знаменка ДНР почтили память павших героев.

Акция была организована сельским домом культуры совместно с активистами «Молодой гвардии» и молодежного объединения «ЮгМолодой».

Ключевым моментом мероприятия стала встреча с участником специальной военной операции, руководителем регионального штаба движения «Бессмертный полк России» в Саратовской области Андреем Малышевым. Ветеран провел беседу о трагических событиях 22 июня 1941 года, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и связи поколений.

Трогательным завершением встречи стало выступление юных жителей села, прочитавших стихи о войне, мужестве и вечной благодарности тем, кто отстоял свободу Родины.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества участники акции возложили цветы к памятнику воинам, отдав дань памяти всем, кто сражался за мирное будущее. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики региона.