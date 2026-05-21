Участок Ново-Астраханского шоссе в Саратове перекрыли из-за строительства моста

В Саратове из-за стройки моста перекрыли участок Ново-Астраханского шоссе.

Движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе закрыто на отрезке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда, сообщили в минтрансе области. Причина — строительство нового моста у железнодорожного переезда.

Объезд организован по двум маршрутам: проспект Энтузиастов — улица Крымская, а также Пожарный проезд — Огородная — 5-й Динамовский проезд. На объездных улицах ввели временные знаки, запрещающие остановку, и изменили приоритет движения на нескольких перекрёстках.

В министерстве пообещали следить за ситуацией и при необходимости корректировать схему.

Ольга Сергеева