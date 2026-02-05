Ученый ПИУ РАНХиГС поможет усовершенствовать законодательство о бесплатной юридической помощи

По запросу Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области доцентом кафедры теории и истории права и государства Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, руководителем Центра правовой помощи населению Павлом Зеленским были подготовлены предложения по внесению изменений в Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области».

«Региональное Управление Минюста обратилось к нам с просьбой представить предложения по совершенствованию областного законодательства о бесплатной юридической помощи в части расширения категорий граждан, имеющих право на такую помощь и случаев оказания этой помощи, – пояснил Павел Зеленский. – Эта работа была проведена, соответствующие предложения и рекомендации направлены в Управление Минюста России по Саратовской области».

Разработанные предложения направлены на расширение возможностей жителей Саратовской области в реализации права на бесплатную юридическую помощь – одного из важнейших социальных прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. С сутью предлагаемых изменений можно ознакомиться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.