Ученый СГЮА стал победителем международного конкурса на лучшее издание

Подведены итоги Международного конкурса на лучшее печатное издание по направлению «Юридические науки».

Его главные цели – популяризация результатов научных исследований, стимулирование научно-исследовательской работы научно-педагогических работников, ученых, практиков, а также развитие творческих связей между авторскими коллективами и научными школами научных и образовательных организаций.

По решению экспертной комиссии конкурса профессор кафедры информационного права и цифровых технологий СГЮА доктор юридических наук Анна Чурикова победила в номинации «За лучшее научное издание по уголовному судопроизводству» с монографией «Информационные технологии в уголовном судопроизводстве», которая была признана одной из лучших среди более чем 150 поданных работ.