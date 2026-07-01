Уголовное дело саратовского экс-депутата Писного о сокрытии доходов ушло в суд

В Саратове в суд направлено уголовное дело генерального директора ЗАО «Саратовоблжилстрой» и бывшего депутата облдумы Леонида Писного.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств).

По версии следствия, с февраля 2024 по июль 2025 года компания, зная о долге перед налоговой, проводила сделки через «левые» счета, чтобы скрыть наличие средств и не допустить списания 12 млн рублей долга. В ходе расследования на имущество Писного наложен арест на сумму 35 млн рублей.

Ранее строительные компании Писного, которые возводили дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по госпрограммам, подвергались критике за плохое качество строительства. Писной был исключен из «Единой России» в 2022 году.

Как известно из открытых источников, он несколько лет назад, видимо, предчувствуя гонения, покинул Россию. Были сведения, что опальный депутат проживает в Израиле.

Ольга Сергеева