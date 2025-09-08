Угрозу БПЛА в Саратове сняли через 15 минут после тревоги

Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Примечательно, что отбой произошел через 15 минут после объявления губернатором опасности БПЛА вечером 8 сентября.
