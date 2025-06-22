Уличный грабитель отобрал у мужчины в Энгельсе телефон

В Энгельсе задержали телефонного грабителя.

14 июня в поселке Приволжский неизвестный напал на 32-летнего мужчину, отобрал телефон стоимостью 11 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о грабеже.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след 25-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что продал украденный телефон.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.