Умер Анатолий Кашпировский: в 1989 году он давал сеансы в Саратове и отказался от дома на Волге

Сегодня не стало психотерапевта Анатолия Кашпировского.

С Саратовом его связывает яркий эпизод конца 1980-х: в 1989 году он приезжал в город и проводил сеансы в ДК «Рубин».

Кашпировский гостил в Саратове три дня и ежедневно давал по три сеанса. Билеты на них было невозможно достать, а для широкой аудитории организовывали телетрансляцию по местному «5-му каналу».

Сам телецелитель позже вспоминал, что его поместили в гостевом доме обкома партии — с огромным двором, высоченным забором, спортзалом и сауной. «Выступил несколько раз. Был мальчик, которому дал возможность ходить. Выступления прошли хорошо», — рассказывал Кашпировский.

По его словам, местные власти хотели подарить ему дом. «Мне хотели подарить дом. Я сказал — не надо, зачем, я жил в Киеве. Нет, давайте съездим. Вместе с важными руководителями поехали на берег Волги. Вот здесь — будет ваш дом стоять, и спуск к реке, и там будет ваша яхта стоять. Я сказал: зачем мне это надо? Они мне: надо!» — вспоминал он.

В итоге Кашпировский отказался от подарка. «Я не хотел, мне было стыдно обладать таким домом. Я отказался от шикарного подарка и не жалею», — признавался он, отмечая, что сейчас такой дом на берегу Волги стоит баснословные деньги.

«Впереди были колоссальные перспективы. Фантастический успех в СССР. Аудитория 300 миллионов», — подытожил он.

Именно саратовские выступления стали частью всесоюзной волны популярности телецелителя. По данным региональных СМИ, эти сеансы до сих пор вспоминают как одно из самых громких событий культурной жизни города конца 1980-х.

Ольга Сергеева