Уникальная икона из Петровска отправилась на реставрацию

В Казанском храме Петровска сохранилась икона святого Серафима Саровского.

Ее более 100 лет назад написал знаменитый саратовский художник Федор Максимович Корнеев.

Это уникальное произведение искусства – сейчас известно не больше десяти работ этого живописца, и одна из них – в Петровске. Об этом сообщает глава администрации района Максим Леонов.

Икона изображает преподобного Серафима Саровского во время молитвы в лесу. За прошедшие годы выцвело небо и нимб над головой святого. Кроме того, изначальный облик неоднократно подвергался «народным» реставрациям.

Профессиональную реставрацию проведут в Москве, в Российской академию живописи, ваяния и зодчества имени И.Глазунова на безвозмездной основе.

— За это хотел бы сказать слова благодарности хвалынскому краеведу Алексею Наумову и руководству академии. На этой неделе настоятель Казанского храма Петровска отец Даниил Кучеренко передал икону из рук в руки заведующей кафедрой реставрации Наталье Чаплыгиной. Надеемся, что икона вернётся в Петровск обновленной, и ещё многие годы будет оставаться одной из святынь нашего города! — отметил Леонов.

Федор Корнеев (1869 — после 1929) был одним из ведущих саратовских художников начала 20 века. Он учился в Санкт-Петербурге и Париже, писал картины и на светские, и на церковные темы. Преподавал в Боголюбовском училище, основал свою частную школу. После революции был подвергнут репрессиям за выполнение работ для монастырей и церквей. Был выслан из Саратова в Архангельск, его дальнейшая судьба неизвестна.

Подготовила Ольга Сергеева