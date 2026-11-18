Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова рассказала об основных решениях, которые были приняты сегодня на 86-м заседании регионального парламента.

«Приняты поправки в бюджет области и бюджет территориального фонда ОМС на 2026 год. Региональный бюджет и бюджет ТФОМС на 2027-2029 годы приняты к рассмотрению.

Расширены сферы применения патентной системы налогообложения. Это позволит дать новый импульс развитию малого бизнеса в нашем регионе.

Установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в 2027 году. Стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц, составит 14845 рублей, а для трудящихся у юридических лиц – 10479 рублей.

Приняты изменения в региональный закон об оказании бесплатной юридической помощи. В соответствии с этим беженцы смогут получать бесплатную правовую помощь при восстановлении утраченных документов.

Введены штрафы за несанкционированное оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории аэропорта Саратова вне специально отведенных мест. Они составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей – для юридических.



Определен порядок рассмотрения доклада губернатора о контроле за исполнением концессионных соглашений в Саратовской области. Как рассказывала ранее, это позволит оперативно реагировать на ситуации, когда заключенные соглашения не исполняются должным образом», — перечислила инициативы депутат.

Напомним, сегодня на заседании регионального парламента внесли коррективы и в составы ряда комитетов.