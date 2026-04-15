Утверждены новые нормы времени на выполнение домашних заданий

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило максимальную продолжительность выполнения домашних заданий для школьников.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно новым нормативам, на подготовку уроков ученикам разных классов отводится разное время:

для первоклассников — не более одного часа;

для учащихся 2-3 классов — до полутора часов;

для 4-5 классов — до двух часов;

для 6-8 классов — до двух с половиной часов;

для 9-11 классов — до трёх с половиной часов.

Новые рекомендации призваны снизить учебную нагрузку на школьников и упорядочить объём внеурочной работы.

