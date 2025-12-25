В 13-ти муниципальных образованиях Саратовской области созданы резервы медицинского назначения

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения Саратовской области, опубликованному на региональном портале правовой информации, в области организованы резервные запасы для службы медицины катастроф.

Необходимые материальные средства будут находиться на хранении в 13-ти медицинских организациях. Ответственными за сохранность имущества назначены главные врачи больниц, расположенных в Александрово-Гайском, Федоровском, Романовском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Ровенском, Воскресенском, Аркадакском, Краснопартизанском, Ртищевском, Балтайском и Самойловском муниципальных районах.

Руководители перечисленных медицинских учреждений несут персональную ответственность за надлежащее хранение резервных ресурсов.

Дуся Иванова