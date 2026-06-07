В Балакове мужчина нашёл в лифте барсетку с 520 тысячами и был арестован

В городе Балаково возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег.

В полицию обратился 46-летний горожанин. Он рассказал, что вечером 2 июня оставил барсетку с деньгами в кабине лифта. Внутри находилось 520 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний мужчина, который ранее не имел судимостей. Он сознался, что нашел сумку в лифте, открыл ее и перевел деньги на свой счет.

Деньги изъяты, подозреваемый арестован. За содеянное ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Ольга Сергеева