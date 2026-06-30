В Балашове откопали боевой бронебойный снаряд времен ВОВ

В Балашове Саратовской области случайно обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном управление Росгвардии, информация о находке поступила из правоохранительных органов.

На место обнаружения снаряда оперативно прибыли сотрудники ОМОН «Атлант» Росгвардии. Взрывотехники выяснили, что обнаруженный предмет является 85-миллиметровым бронебойным снарядом, изготовленным в годы Великой Отечественной войны.

Предмет не был опасен по причине отсутствия в нем взрывчатых веществ и механизма для взрывания. Снаряд утилизирован. Почему он не был передан в местный краеведческий музей — не уточняется.

Ольга Сергеева