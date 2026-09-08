В Балашове врачи спасли наглотавшегося ручек от ложки и зубной щетки

В Балашовской районной больнице врачи спасли пациента, который дважды за неделю проглотил инородные предметы.



Так, 31 августа мужчина поступил с ручкой от ложки в желудке — её решили не извлекать, так как она начала самостоятельно продвигаться по кишечнику. Однако уже 3 сентября его привезли снова: на этот раз в пищеводе оказалась ручка от зубной щётки.

Хирурги Сергей Зотов и Дмитрий Уткин совместно с анестезиологом Алексеем Изгаревым провели эндоскопическое удаление под наркозом.

К тому моменту первая находка благополучно добралась до толстой кишки. Ранее пациент уже трижды оперировался по той же причине. Сейчас его состояние контролируется.

Ольга Сергеева