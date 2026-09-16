В Балашовском районе открылись курсы компьютерной грамотности для старшего поколения

В библиотеке пос. Пинеровка Балашовского района открылись курсы компьютерной грамотности и информационной безопасности.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Здесь будут заниматься представители старшего поколения. Ранее на встрече они вышли с инициативой о создании таких курсов.

По этому поводу направлялся запрос в областное министерство труда и социальной защиты.

Пенсионеры получат навыки пользования компьютерами и смартфонами. А главное — смогут противодействовать мошенникам, использующим цифровые технологии. Это сейчас особенно важно. Отмечу, на защиту людей от разного рода мошенников направлен ряд новых законов, принятых Госдумой.

С профильным министерством обсудим, в каких ещё социальных учреждениях можно проводить такие занятия. Умение пользоваться цифровыми технологиями — вопрос не только удобства, но и безопасности», — отметил Николай Панков.