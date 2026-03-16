В Базарно-Карабулакском районе обновили поликлинику и открыли четыре новых ФАПа

Современная поликлиника в Базарном Карабулаке рассчитана на 400 посещений в смену для детей и взрослых.

Ее возведение поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, появились новые модульные ФАПы в селах Ханенёвка 1-я, Стригай, Сухой Карабулак и Репьевка.

Как отметил главврач Денис Савельев, доступность помощи в шаговой доступности — важное условие для жизни в районе. Жители уже отмечают улучшения, а врачи — комфортные условия работы.

Напомним, программа модернизации первичного звена, рассчитанная до 2025 года, будет продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по решению Владимира Путина.

