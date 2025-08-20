В бюджете Саратовской области учли средства на поддержку будущих педагогов

В бюджете Саратовской области на 2025 год предусмотрели финансирование мер, направленных на поддержку будущих педагогов. Поправки приняла сегодня Саратовская областная Дума.

Речь идет о выплатах именных губернаторских стипендий для целевиков и об оплате обучения за счет средств областного бюджета в рамках целевых договоров. По решению губернатора Романа Бусаргина такой поддержкой могут воспользоваться студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям. На эти цели сегодня в бюджет завели 4,9 млн рублей.

Депутат Саратовской областной Думы, учитель Любовь Борисова подчеркнула значимость инициативы: «Привлечение молодежи в сельскую местность – задача комплексная, и финансовая поддержка в период обучения является существенным фактором. Это очень важно для решения кадровых вопросов в сфере образования».

По мнению депутата, реализация данных мер позволит не только повысить престиж педагогических профессий, но и поможет сельским школам, направляющим целевиков, закрыть вакансии.

Депутат, директор Вольского технологического колледжа Светлана Медведева также позитивно оценила поправку. «Выплаты именных губернаторских стипендий и оплата обучения по целевым договорам станут стимулом для будущих педагогов, – отметила депутат. – Это поможет привлечь талантливую молодежь в сферу образования и обеспечить сельские школы квалифицированными кадрами».