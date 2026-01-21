В центре Энгельса устранили аварию на теплосетях

Ресурсники в ночь устранили аварию на линии горячего водоснабжения в центре города.

Заместитель председателя комитета ЖКХ,ТЭК, транспорта и связи администрации Дмитрий Лютов лично контролировал ситуацию с утечкой на линии горячего водоснабжения ООО «Теплоресурс» во дворе многоквартирного дома 43 по улице Советской.

Сотрудниками ресурсоснабжающей организации были проведены мероприятия по ремонту поврежденного участка линии горячего водоснабжения. на месте было принято решение о замене отвода трассы ГВС. Работы были завершены к 4 сегодняшнего утра.

В администрации района отметили, что авария на линии горячего водоснабжения не связана со вчерашним снижением параметров подачи теплоносителя в многоквартирные дома.

Ранее на котельной ООО «Теплоресурс» по улице Ленина из-за скачка напряжения вышло из строя циркуляционное насосное оборудование. В следствие чего были понижены параметры подачи теплоносителя в многоквартирные дома. Сотрудниками ресурсоснабжающей организации были приняты оперативные меры по проведению ремонтно-восстановительных работ. После чего подача теплоносителя в нормативном режиме была восстановлена.