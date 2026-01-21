В Соцфонде России саратовцам рассказали о новых суммах пособий для матерей в 2026 году

В Саратовской области с 2026 года изменились суммы социальных выплат по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Об этом сообщил телеграм-канал Социального фонда России по региону.

В рамках материнской поддержки скорректированы как максимальные, так и минимальные размеры пособий. Их расчет теперь основан на продолжительности отпуска и среднем заработке женщины за два предшествующих года.

Установлены следующие максимальные суммы:

При стандартных родах (140 дней) — 955 836 рублей.

При осложненных родах (156 дней) — 1 065 074,4 рубля.

При многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515,6 рубля.

Минимальные значения данных выплат начинаются от 124 702,2 рубля, 138 953,88 рубля и 172 801,62 рубля соответственно.

Подготовила Ольга Сергеева