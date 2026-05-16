В центре Саратова преобразят платные парковки

В областном центре нанесут новую разметку на платных парковках за 312 тыс. рублей.

МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» ищет подрядчика для нанесения поперечных линий холодным пластиком со световозвращающими элементами. Работы нужно завершить до 27 июня.

Разметка появится на 12 участках в границах платного парковочного пространства Саратова. Среди них: улица Рахова (от Кутякова до Московской), Московская (на нескольких отрезках), Чапаева, Дзержинского, Вольская, Радищева, а также Соборная, Театральная площади и улица Кутякова.

Ольга Сергеева