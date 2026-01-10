В декретный отпуск за год ушли более 1600 саратовских отцов

На конец декабря 2025 года пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в Саратовской области оформили более 15 тысяч работающих граждан.

Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России.

Право на оплачиваемый отпуск имеют не только родители, но и другие работающие родственники, фактически ухаживающие за ребёнком. Среди получателей — 1 642 отца и 183 бабушки.

В фонде отметили значительный рост числа отцов, уходящих в декрет: за аналогичный период 2024 года таких было 558 человек. Количество бабушек, оформивших пособие, также увеличилось (в 2024 году — 106 человек).

Ольга Сергеева