В день выборов в Красноармейске родился будущий избиратель

Пока жители Красноармейска приходили на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор, в одной из семей города произошло ещё одно важное и долгожданное событие.

На свет появился новый человек, а в будущем новый избиратель.

Маленький мальчик родился у Анны Мельниченко — члена участковой избирательной комиссии № 945 города Красноармейска.

Сегодня Анна держит на руках своего третьего ребёнка. Но однажды этот уже взрослый парень придёт на родной избирательный участок № 945 с паспортом в руках и впервые воспользуется своим избирательным правом.

От всей души поздравляем Анну Мельниченко и всю её семью с рождением малыша! — сообщает местная администрация.