В Дергачевском районе прошла встреча для семей участников СВО

В посёлке Дергачи 8 октября состоялась традиционная встреча «СВО. Правда. Память» в рамках Года единства народов России.

В ней приняли участие заместители муфтия Саратовской области Ильяс-хаджи Богатырёв и Абдулхаким-хазрат Яфаров, имамы-мухтасибы, аксакалы, жители Дергачевского, Ершовского и Озинского районов, члены семей военнослужащих.

«Такие встречи мы проводим дважды в год по инициативе жителей, чьи родственники погибли или служат в зоне СВО. Участвуют представители разных народов и конфессий», — отметил организатор Максут-хазрат Иркалиев.

В начале встречи прочитали аяты Корана и вознесли дуа за погибших и раненых. Ильяс-хаджи Богатырёв зачитал обращение муфтия области с благодарностью родителям воинов и всем, кто помогает бойцам. Участник СВО Магамед Мамедов рассказал о службе и отметил, что вера помогает в трудные минуты.

Волонтёр Залимхан Кошеров вручил грамоты имамам и почётным гостям. Отмечено, что в рамках проекта «Единая умма — сильный тыл» уже отправлено три КАМАЗа с гуманитарной помощью.

Завершилась встреча угощением и коллективной фотографией, — сообщили в ДУМСО.