В ДТП под Саратовом пострадали трое, один погиб

Смертельное ДТП произошло днем 29 августа на трассе в Саратовской области.

Как сообщил начальник Управления региональной безопасности Правительства Саратовской области Юрий Юрин, в 15:07 в Службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе Саратов-Воронеж, недалеко от поворота на село Сосновка, произошло столкновение двух автомобилей – «Lada Largus» и «BMW».

В результате ДТП один человек погиб и трое человек пострадали. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали погибшего – водителя «Lada Largus». Пострадавшие, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в тяжелом состоянии в Областную детскую клиническую больницу.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.