В экопарке «Олений остров» под Саратовом родился детеныш благородного оленя

В сентябре сотрудники экопарка «Олений остров» в Татищевском районе Саратовской области обнаружили в траве новорожденного детеныша благородного оленя.

Юный обитатель экопарка появился на свет в необычное время – осенью.

-В дикой природе малыши появляются в начале лета, когда есть достаточная кормовая база для их выживания. То, что детеныш в экопарке появился осенью свидетельствует о том, что условия проживания у нас самые благоприятные, — уверен экскурсовод парка Михаил Кононов.

Он также уточнил, что рядом с малышом постоянно находятся благородные олени Степан и Антонина. Детеныш пока питается молоком матери, но скоро сможет есть и морковку, и сено. Сотрудники уточнили, что новорожденная — девочка, и у нее пока нет своего имени.

-О нем будут заботиться не только родители, но и пять человек в экопарке, — пообещал экскурсовод.

Сохранение биоразнообразия региона соответствует целям и задачам реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.