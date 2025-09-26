Родители бойцов СВО поблагодарили саратовских имамов за поддержку

В поселке Советском Дергачевского района встретились родственники бойцов СВО.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, меджлис, организованный местным мухтасибатом, состоялся 21 сентября и собрал около 60 человек.

Среди гостей на мероприятии присутствовали заместитель муфтия ДУМСО Абдулхаким-хазрат Яфаров, мухтасиб Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев, глава Дергачевского района Сергей Мурзаков, председатель Общественного совета при администрации района Лариса Салдина, глава поселка Советский Тимур Утегалиев.

Сергей Мурзаков поблагодарил родителей бойцов за достойное воспитание своих сыновей. Абдулхаким-хазрат Яфаров напомнил собравшимся, что всё на земле происходит только по воле Создателя и что Аллах испытывает нас различными путями, в том числе с помощью трудностей. Лариса Салдина рассказала о регулярно организуемом в районе сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и призвала вносить свой вклад в общее дело.

В свою очередь родители высказали слова благодарности в адрес организаторов — религиозных деятелей — за поддержку ребят, служащих в зоне СВО, постоянную связь с ними, по телефону и лично, поездки в горячие точки к бойцам и проведение подобных этому меджлису и других мероприятий с участием военных.

Меджлис посетили родные как действующих бойцов, так и погибших. Одной из главных целей этой встречи стала молитва за военнослужащих.

Ольга Сергеева