В Энгельсе 17-летний подросток угнал ВАЗ без аккумулятора и спрятал в овраге

Автомобиль ВАЗ‑21150 был похищен в Энгельсе. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

С заявлением в полицию обратился 29‑летний житель города: он купил машину несколькими днями ранее и не успел её переоформить. Автомобиль пропал от дома на проспекте Фридриха Энгельса — при этом в машине не было аккумулятора.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу. По данным полиции, к происшествию причастен 17‑летний молодой человек. По предварительной версии, подросток обманул знакомого: сказал, что сам купил автомобиль, и попросил отбуксировать его к магазину автозапчастей. Там юноша приобрёл аккумулятор, установил его, завёл машину и уехал в сторону села Кирово. Транспортное средство он спрятал в овраге — планировал впоследствии продать.

Автомобиль найден, возбуждено уголовное дело за кражу.

Ольга Сергеева