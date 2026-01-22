В Энгельсе готовятся к традиционной «Покровской лыжне»

В первую субботу февраля в Энгельсе пройдут традиционные массовые соревнования «Покровская лыжня».

Подготовку к спортивному празднику, который запланирован на 7 февраля, обсудили на заседании организационного комитета.

Мероприятие, ставшее визитной карточкой района, ежегодно собирает сотни участников. В этом году организаторы ожидают рекордное количество лыжников: впервые к забегам присоединятся коллективы промышленных предприятий.

Для участников всех возрастов — от детей до старшего поколения — подготовлены разные дистанции с возможностью побороться за призы. Регистрация и выдача номеров будут организованы заранее. Подробная информация о программе появится в ближайшее время.

Как сообщили в администрации Энгельсского района, в ходе совещания также обсудили вопросы безопасности, культурного сопровождения, прокладки лыжных трасс и организацию пунктов обогрева. Комитету ЖКХ поручено обеспечить расчистку подъездных путей по улице Тургенева и площадки для парковки.

Ольга Сергеева