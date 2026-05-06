В Энгельсе коммунальщики увеличивают вдвое мощность откачки воды на лопнувшем коллекторе

Ликвидация серьезной аварии на самотечном канализационном коллекторе выходит на финишную прямую.

Ситуацию держит на личном контроле глава района Максим Леонов, который ежедневно обновляет данные о коммунальном ЧП в своем телеграм-канале.

На данный момент строительная площадка полностью расчищена: вывезены все тонны извлеченного грунта, и рабочие заканчивают сварку нового участка трубы. Однако главное событие дня — прибытие спецтехники из соседнего региона.

Сегодня, 6 мая, в Энгельс ждут новую насосную станцию, закупленную в Ярославской области. Ее запуск обещает стать переломным моментом: мощность откачки стоков вырастет ровно вдвое. Это не только снизит риск подтоплений в многоэтажках, но и позволит в будущем полностью забыть о подобных проблемах на этом участке.

Параллельно подрядчик проводит установку для горизонтально-направленного бурения. Она необходима для тотальной замены поврежденной части коллектора без масштабных раскопок.

Тем временем глава района поставил жесткое поручение профильному заместителю: с завтрашнего дня кратно нарастить число машин, откачивающих воду с придомовых территорий. За распределением этой техники по округам проследят депутаты. Чтобы не было сбоев, за каждым двором закрепят персонального ответственного из комитета ЖКХ.

Жители микрорайона надеются, что комплекс этих мер позволит переломить ситуацию в ближайшие сутки.

В связи с масштабной аварией на коллекторе в Энгельсе веден режим ЧС городского уровня.

Ольга Сергеева