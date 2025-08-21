В Энгельсе осудят бывшего директора водоканала Попеко

В Энгельсе перед судом предстанет экс-руководитель местного водоканала. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году, будучи директором МУП «Энгельс-Водоканал», он не направил в областное минстрой проект инвестиционной программы для увеличения мощности объектов водоснабжения. Это привело к тому, что предприятие недополучило более 46 млн рублей и лишилось возможности модернизировать инфраструктуру.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд. Речь идет о Владимире Попеко, которому ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.