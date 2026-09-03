В Энгельсе учли демонтированные объекты

Глава Энгельсского района Максим Леонов провел совещание, на котором подвел промежуточные итоги работы по демонтажу незаконных объектов.

В текущем году демонтированы 415 объектов, из них за август — 58.

«Высвобождение городских территорий от визуального шума продолжаем на постоянной основе по поручению губернатора Романа Бусаргина. Особое внимание уделяем как центральным улицам, так и въездам в район. Например, в августе снесены рекламные конструкции на границе Энгельсского и Советского районов, на Волжском проспекте, Марксовском шоссе», — сообщил Леонов.

На некоторых улицах вместо старых билбордов могут появиться современные светодиодные экраны. Такие варианты предложили представители бизнеса.

«Отдельная работа проводится в связи со вступившими с 1 сентября в силу изменениями федерального законодательства. Напомню, что теперь размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных территориях допускается при условии включения нестационарного торгового объекта в схему размещения. К этим объектам также будет распространяться ряд установленных требований с точки зрения их размещения и внешнего облика», — подчеркнул глава района.